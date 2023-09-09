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В ЕС обещают наказать Россию за псевдовыборы в оккупации

9 сентября, 2023 суббота
00:17
Война с Россией

Политическое руководство РФ и все причастные к организации псевдовыборов на оккупированных территориях Украины лица будут привлечены к ответственности

Об этом заявил постоянный представитель ЕС при ООН Олаф Ског в ходе заседания Совета Безопасности ООН, передает РБК-Украина.

"Россия, ее политическое руководство и другие причастные к организации этих незаконных, так называемых выборов, лица столкнутся с последствиями за эти незаконные действия", - сказал Ског.

Он отметил, что псевдовыборы проходят "на фоне принудительной и незаконной выдачи паспортов, в том числе и детям", а также массовых и систематических нарушений прав человека в оккупации.

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"Российские незаконные так называемые выборы на территориях Украины, находящиеся под временной военной оккупацией, ничтожны в соответствии с международным правом. Они не будут признаны", - заявил он.

Что известно о "выборах" на ВОТ

30 сентября 2022 г. президент РФ Путин, опираясь на результаты так называемого референдума на ВОТ подписал " договоры " о "вхождении в состав России" самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР", а также Херсонской и Запорожской областей.

2 октября 2022 г. он внес в госдуму законопроект о "принятии в состав РФ" четырех областей Украины.

Уже 5 октября прошлого года Путин подписал " законы " о так называемом вхождении четырех областей Украины в состав России. Также он назначил Дениса Пушилина "исполняющим обязанности главы ДНР", а Леонида Пасечника - "исполняющим обязанности главы ЛНР". "Губернатором" Херсонщины стал Владимир Сальдо, а Запорожье – Евгений Балицкий.

"Выборы" на ВОТ были назначены на 10 сентября 2023 года, но подготовка к ним была начата гораздо раньше.

4 сентября Центр нацспротива заявил , что враг на временно оккупированных территориях не смог найти среди местных достаточного количества "общественных наблюдателей" на так называемые выборы, поэтому пригласил из РФ.

Между тем уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил , что среди кандидатов в представительные псевдоорганы на временно оккупированных территориях есть российские военные, принимавшие участие во вторжении в Украину, где убивали и пытали людей.

Британская разведка спрогнозировала результаты "выборов" на ВОТ Украины: больше всего голосов, вероятно, наберет партия "Единая Россия".

7 сентября Юрий Соболевский, первый заместитель председателя Херсонского областного совета, отметил , что оккупационные власти уже нарисовали 15% явки местного населения на "выборы".

8 сентября Украина призвала международных партнеров ввести санкции против организаторов псевдовыборов на временно оккупированных территориях.

ЕС
вибори
оккупированные территории
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