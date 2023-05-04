В ЕС не выявили фактов незаконного обращения оружия в Украине
В Евросоюзе не выявили никаких фактов массового незаконного обращения оружия, связанного с войной в Украине
Об этом говорится в заявлении делегации ЕС при международных организациях в Вене.
В ходе заседания рабочей группы по стрелковому оружию Конференции участников Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности прозвучало, что агрессивная война РФ против Украины увеличила угрозу незаконного обращения стрелкового оружия в ЕС и других регионах.
Однако с 2019 года ЕС поддерживает Украину в усилиях по предотвращению незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.
"Мы помним о дезинформационных кампаниях, запущенных Россией по поводу этой угрозы. Позвольте мне подчеркнуть, что до сих пор не было обнаружено широкомасштабного незаконного оборота стрелкового оружия в связи с войной. Мы можем сказать, что у нас хорошее и широкое сотрудничество с украинским правительством, и мы благодарны ему за то, что оно определило эту угрозу как приоритетную", - заявили в Евросоюзе.
- Напомним, США провели уже несколько инспекций по использованию военной помощи и до сих пор не обнаружили никаких существенных злоупотреблений.
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