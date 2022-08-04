В ЕС не видят риска приостановления безвиза с Украиной
В Еврокомиссии не видят риска приостановления безвизового режима с Украиной из-за вызовов, созданных полномасштабной войной
Об этом в интервью "Европейской правде" рассказала еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоганссон.
Еврокомиссар спросили, есть ли угроза приостановления безвиза, поскольку из-за войны он не работает так, как должен, и Украина, возможно, уже достигла нескольких индикаторов, позволяющих поднять вопрос о приостановлении.
"Я не вижу риска остановки действия безвиза вообще! Более того, мы уже имеем единодушное решение Совета ЕС о том, что Украина становится государством-кандидатом. Мы помогаем Украине на пути к вступлению в ЕС, и не вижу риска того, что в результате войны появятся какие-либо угрозы визовой либерализации для Украины", - ответила Илва Йоганссон.
Она подтвердила, что в Еврокомиссии знают о случаях, когда украинки после поездки домой в Украину имели проблемы с возвращением в страну, где получили временную защиту, а документы, выданные некоторыми странами, оказывались недостаточными для пограничников и путешествий внутри ЕС.
По ее словам, ЕК настроена решить эти проблемы и сейчас собирает информацию, а в целом правила предусматривают, что украинцы имеют право и на короткие и длительные поездки домой с возможностью вернуться назад.
- Напомним, Ильва Йоганссон 2 августа приезжала в Киев, главной целью визита было обсудить вопросы и проблемы украинцев, получивших временную защиту в странах Евросоюза.
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