Об этом сегодня в Давосе во время дискуссионной панели "Экономика за железным занавесом: сценарии и последствия" заявил исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис, сообщает Укринформ.

"Уже началась поставка (украинского зерна, – ред.) по сухопутным коридорам через Польшу, Румынию и их порты, мы оцениваем возможности и других портов. Но очевидно, что в краткосрочной перспективе это не может заменить морские пути. Есть факт, что сейчас Россия блокирует украинские порты, и экспорт пшеницы невозможен. Действительно, есть разговоры о том, чтобы создать определенные безопасные коридоры, вероятно, с какой-то военной помощью, гарантирующей безопасность судов, которые будут пересекать Черное море.Это может быть самый быстрый путь, чтобы разблокировать украинский экспорт", - заметил Домбровскис.

Отвечая на вопрос модератора, он заметил, что в этом контексте не Украина является источником проблемы, а именно Россия, намеренно провоцирующая мировой продовольственный кризис.

"В этом конфликте мы должны понимать, кто является агрессором, а кто жертвой. Эту проблему создала незаконная и неспровоцированная агрессия России против Украины. Сейчас мы взаимодействуем с Украиной и пытаемся преодолеть эту ситуацию… Если удастся открыть пути для этих украинских кораблей с зерном через Черное море из украинских портов – прекрасно. Но параллельно мы прорабатываем транспортные пути по суше, упрощаем административные и таможенные процедуры, чтобы ускорить прохождение украинского импорта в ЕС и другие страны", - сказал представитель Еврокомиссии.

Он отметил, что речь идет именно о том, чтобы позволить украинским кораблям выходить из украинских портов, которые должны быть разблокированы.

"Мы также видим еще одну тенденцию. Россия крадет украинское зерно на оккупированных украинских территориях, она сжигает склады с продовольствием в других регионах Украины и разрушает оборудование. Поэтому мы имеем дело с умышленными действиями России, чтобы создать эту глобальную проблему с продовольственной безопасностью", - подчеркнул Домбровскис.

Он отверг все предположения, что санкции ЕС, связанные с войной России против Украины, каким-то образом ограничивают возможности России для экспорта собственного зерна.

"Ничто не мешает России экспортировать пшеницу. Россия сама манипулирует с поставками пшеницы, чтобы достичь каких-либо уступок, привлекая на свою сторону в этом конфликте, ставит поставки зерна в зависимость от этого. Но эти манипуляции России не имеют ничего общего с ее способностью поставлять зерно на рынок. Российские поставки продовольствия не являются субъектом ни для каких санкций, поэтому ничто не сдерживает Россию, кроме ее собственных злых намерений", - подчеркнул вице-президент Еврокомиссии.

Он посоветовал искать ответ на вопрос, попадет ли российское зерно на мировой рынок в этом году у самой России.

"Трудно делать какие-либо предположения по этому поводу. Еще в начале года было невозможно предполагать, что Россия начнет полномасштабную войну, а российская армия будет совершать зверства и военные преступления в Украине", - добавил Домбровскис.

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