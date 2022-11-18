В ЕС назвали вероятную дату введения ограничений цен на российскую нефть
В Европейском союзе ожидают, что введенные G7 ограничения цен на российскую нефть начнут действовать с 5 декабря
Об этом информирует Reuters .
В ближайшие дни США планируют обнародовать указания по установке ценового потолка на российскую нефть. Они также готовы к определенным промедлениям в их реализации.
"Конечно, цель состоит в том, чтобы завершить соглашение с G7 о пределе цен до 5 декабря", - подчеркнула еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.
Также издание отмечает, что с 5 декабря ЕС перестанет покупать нефть из РФ. Впоследствии, 5 февраля 2023 года, этот запрет коснется и российских нефтепродуктов. Отмечают, что это лишит Россию нефтяных доходов и заставит ее искать альтернативные рынки.
Кроме того, с 5 декабря поставщики транспортных услуг смогут помогать экспортировать российскую нефть, но только по принудительно низким ценам.
"Наши санкции будут распространяться на сырую нефть для стран-членов ЕС, поэтому мы не будем покупать российскую сырую нефть с 5 декабря и мы покрыли возможный разрыв цен на нефть для международных покупателей нашим восьмым пакетом санкций", - подчеркнула Симсон.
- 5 ноября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ограничение цен на нефть является одним из ключевых способов наказать Россию за полномасштабное вторжение в Украину.
- 8 ноября корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк заявил, что ЕС может согласовать ценовой потолок на российскую нефть на следующей неделе.
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