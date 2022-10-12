В ЕС назвали "варварскими и трусливыми" массированные атаки РФ по Украине
В Европейском Союзе осудили российские атаки на украинские города 10 и 11 октября. Также в ЕС подчеркнули, что руководство РФ, режим Лукашенко и все ответственные и причастные к любым военным преступлениям будут привлечены к ответственности
Об этом говорится в заявлении Европейского Союза, оглашённом в ходе специального заседания Постоянного совета ОБСЕ 11 октября в Вене, передает Укринформ.
ЕС отмечает, что атаки со стороны России нацелены на нанесение максимального ущерба мирному населению.
"Неизбирательные атаки по гражданским лицам или гражданским объектам без различия, а также умышленные нападения на мирное население как таковое или на отдельных гражданских лиц, не участвующих в боевых действиях, запрещены международным гуманитарным правом и являются военными преступлениями", - говорится в заявлении.
Руководство РФ и ее сообщник – режим Лукашенко в Беларуси – а также все ответственные и причастные к любым военным преступлениям, "будут привлечены к ответственности".
"Мы приложим все усилия, чтобы справедливость возобладала", - сказали в ЕС.
Также Евросоюз осудил атаки на украинские города и назвали их "варварскими и трусливыми".
Европейский Союз обеспокоен "действиями России на Запорожской атомной электростанции и вокруг нее, а также других ядерных объектах и площадках в Украине", отметив, что РФ "значительно повышает риск ядерной аварии".
Абсолютно неприемлемыми и безосновательными считают в ЕС обвинения белорусского режима в адрес Украины и призвали Минск "воздержаться от любого дальнейшего участия в жестокой, бездушной и незаконной агрессивной войне России против Украины и, в частности, немедленно прекратить использование Украины в качестве плацдарма для нападений и гражданское население".
"ЕС остается непоколебимым в своей поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины и требует от России немедленно, полностью и безусловно вывести все свои войска и военную технику со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ, включая незаконно аннексированную Автономную Республику Крым и город Севастополь ", – говорится в заявлении.
В течение 10-11 октября оккупанты совершили массированную атаку на города и села Украины. Среди пострадавших – Киев, Львов, Днепр, Запорожье, Кривой Рог, Виннитчина, Хмельнитчина, Сумщина, Ивано-Франковщина, Житомирщина.
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