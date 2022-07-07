В ЕС назвали три страны, предоставившие наибольшее количество статусов временной защиты украинцам в мае

Об этом сообщил Евростат.

Отмечается, что в мае 2022 года среди государств-членов ЕС Польша предоставила наибольшее количество статусов временной защиты бежавшим из Украины украинцам - 96 085.

Второе место разделяют Польша и Румыния (20435), а третье занимает Болгария (19860). Евростат отмечает, что это следует из статистики по странам, по которым есть данные.

В мае 2022 года количество украинцев, получивших временную защиту, выросло в четырех странах ЕС, причем наибольший рост зафиксирован в Румынии и Дании (+9575 и +1040 против апреля 2022 года).

В восемнадцати странах-членах ЕС количество снизилось, причем наибольшее снижение наблюдалось в Польше (-329 535 по сравнению с апрелем 2022 года), за ней следуют Болгария (-41 610) и Франция (-14 535).

По сравнению с численностью населения каждой страны-члена наибольший процент граждан Украины, которым предоставлена временная защита в мае, был зафиксирован в Литве (6,1 на тысячу жителей).

В государствах-членах ЕС, по которым есть данные, большинство украинцев, которым предоставлена временная защита, являются женщинами.

По данным по состоянию на 31 мая, больше всего украинцев, воспользовавшихся временной защитой в ЕС, зафиксировано в Польше (1 142 375). За Польшей следуют Болгария (111895) и Словакия (76510).

21 июня мэр Варшавы Рафал Тшасковски отметил, что около 60 тыс. украинских беженцев уже нашли себе работу в столице Польши. "Ситуация изменилась уже в мае. Часть украинцев едет в другие места Польши, а часть – домой. Сейчас в Варшаве и пригороде остается около 200 тыс. украинских беженцев, в самой Варшаве – где-то 170 тыс. человек. 36% из них уже нашли себе работу" , – отметил Тшасковски.

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