В ЕС назвали количество стран, которым РФ ограничила газоснабжение
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен назвала количество стран, столкнувшихся с проблемами по поставкам газа России
Об этом Урсула фон дер Ляен рассказала в интервью Diario de Noticias.
"Россия сократила или прервала газоснабжение 12 стран ЕС. Мы должны подготовиться к дальнейшим перебоям или даже к полному прекращению поставок российского газа", - заявила президент Еврокомиссии.
Также Урсула фон дер Ляйен отметила, что ЕС уже получил рекордные объемы поставок газа из США и каждый раз получает больше газа из Норвегии, стран Персидского залива, Алжира и региона Каспийского моря.
По словам главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, Евросоюз в будущем сможет полностью отказаться от российских энергоносителей, в том числе от природного газа.
- 20 июля глава Еврокомиссии фон дер Ляен допустила полное прекращение газоснабжения со стороны РФ. Комиссия предлагает новый регламент, который установит цель для всех государств-членов ЕС по сокращению спроса на газ на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года.
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