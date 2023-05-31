Об этом сообщает The Guardian .

По словам Войцеховского, Еврокомиссия еще не согласилась продлить ограничения, но он надеется, что ему "удалось убедить другие страны-члены, что это единственно справедливое решение".

Он рассказал, что ограничения на импорт зерна из Украины в ЕС, возможно, придется продлить по меньшей мере до конца октября, несмотря на "безумное сопротивление" со стороны Киева.

Ограничения были введены после жалоб некоторых стран ЕС на то, что переизбыток украинского зерна снижает цены на местную агропродукцию и влияет на прибыль фермеров.

ЕС заключил соглашение с Польшей, Венгрией, Словакией, Болгарией и Румынией и разрешил заблокировать импорт зерна из Украины.

Украина вынуждена экспортировать зерно по суше, поскольку традиционный канал поставки зерна через Черное море, существенно ограничен из-за полномасштабного вторжения РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что подобные экспортные ограничения "абсолютно неприемлемы".