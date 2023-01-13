В ЕС настаивают на необходимости изменений в отбор судей КСУ по рекомендациям Венецианской комиссии

Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря Европейской комиссии Петера Стано.

"ЕС также внимательно следит за согласованием реформы Конституционного Суда Украины с рекомендациями, изложенными в заключении Комиссии по заявке Украины на членство в ЕС, чтобы обеспечить соответствие этого процесса рекомендациям Венецианской комиссии", – заявил он.

По его словам, ЕС приветствует "значительные усилия Украины по укреплению верховенства права" на фоне российской агрессии, в частности назначения съездом судей восьми новых членов Высшего совета правосудия, а также реформу Высшего совета юстиции Украины.

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Вместе с тем, он подчеркивает, что Венецианская комиссия рекомендовала исключать кандидатов в КСУ на основании профессиональной компетентности и увеличить количество членов Совещательной группы экспертов с шести до семи, при этом седьмой член должен быть избран по квоте международных доноров.

"Европейская комиссия ожидает, что Украина приведет свое законодательство в соответствие с этими изменениями. Внедрение этих изменений не только будет способствовать продвижению Украины на пути к членству в ЕС, но и повысит доверие граждан Украины к судебной системе", - добавил Стано.

В декабре 2022 года послы G7 напомнили, что реформа правосудия – одно из ключевых условий для движения Украины в ЕС.

12 января съезд судей избрал всех 8 членов Высшего совета правосудия . В Совете судей отметили, что избрание кандидатов от съезда судей Украины позволит разблокировать работу Высшего совета правосудия и вернет ему институционную способность принимать решения, поскольку с новоизбранными членами количественный состав ВРП составит 15 человек, а это необходимый кворум для работы коллективного органа.

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