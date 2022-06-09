В ЕС начались самые масштабные в истории учения сил ПВО НАТО
Страны НАТО начали новые военные тренировки "Наследие Рамштайна" в Европе. Собрали тысячи военных Альянса из 17 стран-союзниц
Об этом сообщает The Times.
"Обучение направлено на отработку противодействия российским крылатым ракетам, а также авиации разных классов и типов, которая находится на вооружении армии Российской Федерации", - говорится в сообщении.
В общей сложности привлекли более 3 тыс. военнослужащих из 17 стран.
Учения под названием "Наследие Рамштайна" проходят на территории Польши, Литвы, Латвии и Эстонии. Союзники привлекли 17 наземных систем противовоздушной и противоракетной обороны. Из баз по всей Европе прилетели 50 истребителей и других боевых самолетов.
Эти учения называют крупнейшими в истории испытаний систем противовоздушной и противоракетной обороны.
- Напомним, шестого июня НАТО начало также масштабные военные учения в Балтийском море . В настоящее время в акватории моря находятся три американских боевых корабля - большой десантный корабль ВМС США USS Kearsarge, на борту которого размещены подразделения 22-го экспедиционного батальона морской пехоты, а также десантный транспорт - док USS Gunston Hall ("Ганстон Холл") и ракетный Gravely ("Грейвелли").
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