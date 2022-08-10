Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в Кабмине Германии.

В МИД Германии уточнили, что предложение включает в себя запрет не только туристических виз, но и гуманитарных для журналистов, активистов и даже родственников граждан ЕС.

Об актуальности этого вопроса сегодня также сообщил журналист Рикард Юзвяк в твиттер, отметив, что окончательное решение будет принято на встрече представителей стран-членов ЕС в конце августа.

"На данный момент маловероятно, что ЕС в целом совместно согласится прекратить выдачу туристических виз россиянам, но, как и в случае со многими санкциями ЕС в отношении России в этом году, "все возможно". Это будет обсуждено на встрече в Праге в конце месяца".

Российское информагентство ТАСС также пишет об этом сегодня, отмечая: "министр по интеграции и миграции Швеции Андерс Игеман не исключает, что ЕС может прекратить выдавать визы россиянам".

Напомним, сегодня, 10 августа, глава МИД Дмитрий Кулеба призвал все страны Европейского Союза и Группы семи прекратить выдачу виз гражданам РФ.

Также вчера, 9 августа, премьер Эстонии Каллас еще раз призвала прекратить выдавать россиянам туристические визы в Европу.

Еще раньше премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что ее страна поддерживает ограничение выдачи россиянам виз в Европу и ожидает, что соответствующий вопрос будет рассмотрен на саммитах ЕС.

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