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В ЕС начали обсуждение запрета выдачи виз россиянам. Решения ожидают в конце августа

10 августа, 2022 среда
17:26
Новости

Такую идею внесли на обсуждение несколько стран ЕС, но единого мнения по поводу реальности внедрения этой санкции пока нет

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в Кабмине Германии.

В МИД Германии уточнили, что предложение включает в себя запрет не только туристических виз, но и гуманитарных для журналистов, активистов и даже родственников граждан ЕС.

Об актуальности этого вопроса сегодня также сообщил журналист Рикард Юзвяк в твиттер, отметив, что окончательное решение будет принято на встрече представителей стран-членов ЕС в конце августа.

"На данный момент маловероятно, что ЕС в целом совместно согласится прекратить выдачу туристических виз россиянам, но, как и в случае со многими санкциями ЕС в отношении России в этом году, "все возможно". Это будет обсуждено на встрече в Праге в конце месяца".

Российское информагентство ТАСС также пишет об этом сегодня, отмечая: "министр по интеграции и миграции Швеции Андерс Игеман не исключает, что ЕС может прекратить выдавать визы россиянам".

  • Напомним, сегодня, 10 августа, глава МИД Дмитрий Кулеба призвал все страны Европейского Союза и Группы семи прекратить выдачу виз гражданам РФ.
  • Также вчера, 9 августа, премьер Эстонии Каллас еще раз призвала прекратить выдавать россиянам туристические визы в Европу.
  • Еще раньше премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что ее страна поддерживает ограничение выдачи россиянам виз в Европу и ожидает, что соответствующий вопрос будет рассмотрен на саммитах ЕС.

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