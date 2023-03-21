В ЕС на 3,5 млрд евро увеличат фонд для закупки оружия Украине
Министры обороны стран-членов Европейского Союза вынесли предложение увеличить Европейский фонд мира, который используется для компенсаций за переданную Украине военную технику и боеприпасы на 3,5 миллиарда евро
Об этом по итогам заседания Совета ЕС в понедельник заявил топдипломат объединения Жозеп Боррель, передает "Европейская правда".
Боррель напомнил, что Совет Евросоюза одобрил план по передаче Украине одного миллиона артиллерийских боеприпасов в течение следующего года, предусматривающего использование собственных запасов, финансирование Европейского фонда мира и заказы в индустрии.
"По финансовому объему мы говорим о двух миллиардах евро возмещения. Но возмещение касается примерно 55%, максимум 60% от стоимости. На практике мы говорим о расходах, которые вдвое превышают это число", - добавил топдипломат ЕС.
"И зная, что будет больше потребностей не только в Украине, но и в других странах мира, Совет также согласился рассмотреть возможность дальнейшего увеличения общей финансовой состоятельности ЕФМ на 3,5 миллиарда евро", – отметил он.
Боррель уточнил, что Рада согласилась именно на рассмотрение дальнейшего увеличения объема Европейского фонда мира, пока решение принято не было.
Отметим, на прошлой неделе Совет ЕС окончательно утвердил увеличение финансового потолка Европейского фонда мира, из которого выделяются средства для покупки оружия Украине, до 7,979 млрд евро к 2027 году, что обеспечит возможность покрытия дополнительных финансовых потребностей.
К началу февраля 2023 года в ЕС оценивали общую военную помощь стран-членов для Украины в 12 млрд евро – как через Европейский фонд мира, так и на двусторонней основе.
- Напомним, 20 марта, стало известно, что большинство стран ЕС утвердило план поставки боеприпасов в Украину. Однако официального объявления пока нет.
- Нескольких стран нет в предыдущем списке участников проекта, однако Венгрия официально заявила , что отказалась участвовать в приобретении 1 млн боеприпасов для Украины.
- Впоследствии стало известно, что Польша и еще несколько стран не подписались под планом ЕС по снабжению боеприпасами в Украину из-за того, что не успели завершить "внутренние процедуры".
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