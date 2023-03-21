Об этом по итогам заседания Совета ЕС в понедельник заявил топдипломат объединения Жозеп Боррель, передает "Европейская правда".

Боррель напомнил, что Совет Евросоюза одобрил план по передаче Украине одного миллиона артиллерийских боеприпасов в течение следующего года, предусматривающего использование собственных запасов, финансирование Европейского фонда мира и заказы в индустрии.

"По финансовому объему мы говорим о двух миллиардах евро возмещения. Но возмещение касается примерно 55%, максимум 60% от стоимости. На практике мы говорим о расходах, которые вдвое превышают это число", - добавил топдипломат ЕС.

"И зная, что будет больше потребностей не только в Украине, но и в других странах мира, Совет также согласился рассмотреть возможность дальнейшего увеличения общей финансовой состоятельности ЕФМ на 3,5 миллиарда евро", – отметил он.

Боррель уточнил, что Рада согласилась именно на рассмотрение дальнейшего увеличения объема Европейского фонда мира, пока решение принято не было.

Отметим, на прошлой неделе Совет ЕС окончательно утвердил увеличение финансового потолка Европейского фонда мира, из которого выделяются средства для покупки оружия Украине, до 7,979 млрд евро к 2027 году, что обеспечит возможность покрытия дополнительных финансовых потребностей.

К началу февраля 2023 года в ЕС оценивали общую военную помощь стран-членов для Украины в 12 млрд евро – как через Европейский фонд мира, так и на двусторонней основе.