В ЕС из Беларуси прорываются не беженцы, а диверсанты частных армий, - Роман Бессмертный
Режимы Путина и Лукашенко не откажутся от использования нелегальных мигрантов из Азии как фактора дестабилизации ситуации на восточных границах стран Европейского Союза, а изменят тактику использования этих групп людей
Об этом политик и дипломат, экс-посол Украины в Беларуси Роман Бессмертный заявил в программе "Студия Запад с Антином Борковским" на Еспресо.TV .
"Что касается Беларуси, то, очевидно, что здесь будет переформатирован миграционный кризис в определенные диверсионные группы. Потому что, извините, но эти люди должны куда-то деться. Вспомните мои слова. Они как появились вроде бы неожиданно, так и исчезнут неожиданно", – сказал политик.
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Беженцами, в классическом понимании понятия, Бессмертный этих людей не считает.
"И это еще раз свидетельствует о том, что это не мигранты, что это не беженцы, что это подразделения соответствующих частных армий, которые формировались из основ тех групп, которые действовали в рамках "Рабочей партии Курдистана", в Афганистане, в других странах Азии" , – подчеркнул Роман Бессмертный.
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