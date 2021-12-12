В ЕС из Беларуси прорываются не беженцы, а диверсанты частных армий, - Роман Бессмертный

Об этом политик и дипломат, экс-посол Украины в Беларуси Роман Бессмертный заявил в программе "Студия Запад с Антином Борковским" на Еспресо.TV .



"Что касается Беларуси, то, очевидно, что здесь будет переформатирован миграционный кризис в определенные диверсионные группы. Потому что, извините, но эти люди должны куда-то деться. Вспомните мои слова. Они как появились вроде бы неожиданно, так и исчезнут неожиданно", – сказал политик.



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Беженцами, в классическом понимании понятия, Бессмертный этих людей не считает.



"И это еще раз свидетельствует о том, что это не мигранты, что это не беженцы, что это подразделения соответствующих частных армий, которые формировались из основ тех групп, которые действовали в рамках "Рабочей партии Курдистана", в Афганистане, в других странах Азии" , – подчеркнул Роман Бессмертный.

