В ЕС и Британии вступило в силу эмбарго на уголь из РФ

Об этом сообщает "Европейская правда".

Как говорится в сообщении, с 10 августа Европейский Союз и Великобритания останавливают импорт российского угля в ответ на войну России против Украины. Эмбарго на импорт российского угля вошло в 5-й санкционный пакет.

"Решение предполагало, что с августа вводится запрет на закупку, импорт или перевозку угля и других твердых ископаемых видов топлива в ЕС, если они происходят из России или экспортируются из России", - пишет ЕН.

Также отмечается, что европейское эмбарго нанесет России примерно €8 млрд потерь дохода в год и повлияет почти на четверть ее импорта угля.

В Великобритании запрет начал действовать еще 21 июля. В частности, это касалось импорта нефти и нефтепродуктов, угля и продуктов из угля и золота, а также приобретения, поставки и доставки, прямо или косвенно, этих товаров.

Как сообщается в сообщении, с 10 августа также запрещается оказывать техническую помощь, финансовые и брокерские услуги, связанные с этими товарами.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак проинформировал о вступлении в силу эмбарго на российские угли в телеграмме.

"Европейский Союз и Великобритания с 10 августа останавливают импорт российского угля в ответ на войну России против Украины. Необходимо газовое эмбарго, чтобы ускорить разрушение российской экономики", - написал Ермак.

Совет Евросоюза официально утвердил пятый пакет санкций против России из-за вторжения в Украину.

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