В ЕС готовятся к зимним отключениям электроэнергии: имеют два сценария
Евросоюз может столкнуться с отключениями электроэнергии этой зимой, предупредил еврокомиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич
Об этом он рассказал в интервью германской сети RND.
Ленарчич не исключил, что странам ЕС понадобится помощь из-за энергетического кризиса. По его словам, Европейская комиссия рассматривает два разных сценария"
- Первое, одно или небольшое количество государств-членов может пострадать от "незначительного инцидента, такого как отключение электроэнергии. В этом случае другие страны ЕС могут поддерживать и поставлять электрогенераторы, как это происходит при реагировании на стихийные бедствия.
- Второе, отключение может произойти в большом количестве стран, и в этом случае стратегический резерв ЕС будет использован для реагирования.
Ленарчич отметил, что меры ЕС будут приняты быстро в случае чрезвычайной ситуации, приведя примеры последних лет, когда генераторы и топливо были доставлены в Словению в тот же день, когда энергосистема страны была повреждена снежной бурей. Также поддержка ЕС пришла сразу после Землетрясения в Хорватии в 2020 году.
Он сказал, что ЕС в целом готовится к кризисной зиме. Еврокомиссар объяснил, что после опыта пандемии коронавируса Брюссель пытается "предвидеть кризисы".
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