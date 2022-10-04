Об этом он рассказал в интервью германской сети RND.

Ленарчич не исключил, что странам ЕС понадобится помощь из-за энергетического кризиса. По его словам, Европейская комиссия рассматривает два разных сценария"

Первое, одно или небольшое количество государств-членов может пострадать от "незначительного инцидента, такого как отключение электроэнергии. В этом случае другие страны ЕС могут поддерживать и поставлять электрогенераторы, как это происходит при реагировании на стихийные бедствия.

Второе, отключение может произойти в большом количестве стран, и в этом случае стратегический резерв ЕС будет использован для реагирования.

Ленарчич отметил, что меры ЕС будут приняты быстро в случае чрезвычайной ситуации, приведя примеры последних лет, когда генераторы и топливо были доставлены в Словению в тот же день, когда энергосистема страны была повреждена снежной бурей. Также поддержка ЕС пришла сразу после Землетрясения в Хорватии в 2020 году.

Он сказал, что ЕС в целом готовится к кризисной зиме. Еврокомиссар объяснил, что после опыта пандемии коронавируса Брюссель пытается "предвидеть кризисы".

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