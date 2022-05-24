Об этом сообщает Reuters со ссылкой на проект документа, имеющегося в распоряжении редакции.

Законодательное предложение, которое должно быть опубликовано в среду и к тому моменту может быть изменено, направлено на устранение правовых пробелов в законодательстве стран в ЕС, где многим государствам не хватает достаточно надежной правовой базы для конфискации активов, полученных преступным путем.

Российская война против Украины подчеркнула эту слабость, ведь многие государства пытаются заморозить активы под санкциями ЕС за их связи с Кремлем. Однако у них до сих пор нет правовых полномочий для конфискации замороженных активов. Законодательное предложение устранит эти недостатки путем создания общей правовой базы.

Преступления, в отношении которых будут применяться новые правила – это терроризм, участие в преступной организации, торговля людьми, отмывание денег, а также нарушение санкций ЕС, которые согласно отдельному предложению, также опубликованному в среду, станут преступлением во всем мире.

Конфискация активов, как правило, требует вынесения обвинительного приговора. Однако, согласно новому законопроекту, конфисковать их можно будет еще на этапе расследования в отношении подозреваемых преступников, а также когда подозреваемое лицо передает такие активы третьим лицам, например членам семьи.

Власти стран ЕС заявили, что одним из главных препятствий, с которыми они столкнулись в применении санкций против Москвы, было то, что активы регистрировались на чужое имя или передавали их накануне введения санкций.

"Мы работаем над европейским инструментом, чтобы сделать конфискации возможными везде во всех государствах ЕС", - отметил комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. По его словам, одна из конечных целей - перераспределение доходов от этих конфискаций в Украину.

Для того чтобы это предложение стало законом, нужна поддержка правительствам ЕС, которые обычно осторожно относились к внесению изменений в свое уголовное законодательство.

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