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В ЕС готовят выпуск специальных долговых бумаг на €10 млрд для поддержки Украины, - СМИ

10 мая, 2022 вторник
02:04
Экономика

Европейская комиссия планирует выпустить новые долговые бумаги ЕС для покрытия краткосрочных потребностей Украины в финансировании в течение следующих трех месяцев

Об этом ссылаясь на информацию от трех европейских дипломатов, пишет Politico.

Официально об этом плане будет объявлено 18 мая. Он будет похож на программу SURE, которая использовалась во время пандемии по сбору средств для временных безработных.

Издание напоминает, по данным украинского правительства и МВФ, Украина нуждается в ежемесячной поддержке на уровне 5 млрд евро – эти средства должны пойти на социальные расходы, а также на военные расходы.

То есть, на ближайшие три месяца Украина нуждается в 15 млрд евро. Треть из этой суммы обещают предоставить Соединенные Штаты.

6 мая Еврокомиссия проинформировала послов ЕС о плане преодоления этого разрыва, представляющего собой выпуск долговых бумаг ЕК на основе гарантий, предоставленных странами ЕС. Примечательно, что ЕК заявила о необходимости получения гарантий на 25 миллиардов евро, что позволит привлечь для Украины, в случае необходимости, до 100 миллиардов евро.

Как сообщают источники, несколько стран, в частности Германия, Австрия и Греция, попросили ЕК предоставить альтернативные варианты финансирования, а президент Франции хочет вынести этот вопрос на обсуждение глав государств и правительств в конце мая.

  • Отметим, что 9 мая запущена еще одна важная программа помощи Украине – президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, предусматривающий упрощенную процедуру предоставления вооружения и закрытия других потребностей для нашей страны.

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ЕС
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