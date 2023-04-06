В ЕС достигли согласия по передаче снарядов Украине из собственных складов, а производство новых обсуждают, - Politico
В рамках программы предоставления 1 млн боеприпасов для Украины страны ЕС достигли согласия по передаче снарядов со складов, а детали заказа новых еще обсуждают
Об этом сообщает Politico.
По данным информированных собеседников издания, послы ЕС в среду не смогли достичь значительного прогресса по одному из ключевых вопросов плана по закупке боеприпасов для Украины.
Спор касается вопроса, с кем будут заключаться контракты на производство боеприпасов – только с компаниями ЕС или с внешними производителями тоже. По данным Politico, Франция поддерживает первый вариант вместе с Грецией и Кипром, которые не хотят попасть в Турцию.
Что касается другой части плана – передачи Украине боеприпасов из собственных складов – послы ЕС смогли достичь согласия, и соответствующий юридический документ, как ожидается, будет опубликован на следующей неделе.
- Как известно, 20 марта Совет Европейского Союза согласовал план поставки Украине одного миллиона артиллерийских снарядов в течение 12 месяцев. План состоит из трех этапов. На первом государства-члены ЕС передадут Киеву снаряды из своих запасов, получив компенсацию от Европейского фонда мира – в общей сложности выделят 1 миллиард евро. На втором этапе еще столько же средств будет выделено на заключение контрактов с производителями артиллерийских боеприпасов, а дальше государства ЕС будут расширять свои мощности по их изготовлению.
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