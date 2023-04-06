Об этом сообщает Politico.

По данным информированных собеседников издания, послы ЕС в среду не смогли достичь значительного прогресса по одному из ключевых вопросов плана по закупке боеприпасов для Украины.

Спор касается вопроса, с кем будут заключаться контракты на производство боеприпасов – только с компаниями ЕС или с внешними производителями тоже. По данным Politico, Франция поддерживает первый вариант вместе с Грецией и Кипром, которые не хотят попасть в Турцию.

Что касается другой части плана – передачи Украине боеприпасов из собственных складов – послы ЕС смогли достичь согласия, и соответствующий юридический документ, как ожидается, будет опубликован на следующей неделе.