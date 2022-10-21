В ЕС достигли согласия по борьбе с энергокризисом, однако пакет мер еще не утвердили
Лидеры ЕС пришли к соглашению о шагах в борьбе с энергетическим кризисом, однако не утвердили пакет конкретных мер
Об этом сообщает Bloomberg .
"Саммит ЕС достиг соглашения по энергетике. Единство и солидарность одержали победу", - заявил глава Евросовета Шарль Мишель.
Согласно информации, после нескольких часов напряженных переговоров лидеры согласились попросить исполнительный орган ЕС предложить "временный динамичный коридор цен на соглашения с природным газом, чтобы немедленно ограничить случаи завышения цен на газ".
Они также заявили, что будут использовать временную основу для ограничения цены на газ при производстве электроэнергии, включая анализ затрат и выгод.
"Мы разработаем дополнительный новый индекс, чтобы лучше изображать ситуацию с ценами, а пока мы создадим механизм коррекции рынка, чтобы ограничить случаи завышения цен на газ", – заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
Лидеры также согласились просить сделать шаги, чтобы избежать резких скачков цен на производные энергоносители и использовать их общую покупательную способность как рычаг в переговорах с глобальными поставщиками газа.
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