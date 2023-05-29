Об этом сообщил министр цифрового перехода и телекоммуникаций Франции Жан-Ноэль Барро в эфире francetvinfo .

"Twitter будет запрещен в Европейском Союзе, если он не будет соответствовать нашим правилам", - сказал министр.

Он пояснил, что с 25 августа вступает в силу закон о цифровых услугах, чтобы "заставить платформы бороться с дезинформацией". Закон предусматривает обязательство удалять незаконный контент и запрещение рекламы, ориентированной на несовершеннолетних. Платформы, не соблюдающие эти правила, рискуют получить штраф в размере до 6% от оборота.

"Я хочу, чтобы Twitter соответствовал этим европейским правилам, иначе он больше не будет желан в Европе. Платформа будет "забанена" в Европейском Союзе в случае нарушения", - отметил Барро.

Также министр признает, что Twitter "играет важную роль в публичных дебатах", но, по его словам, "дезинформация является одной из угроз демократии".