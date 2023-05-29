В ЕС допустили запрет Twitter на фоне отказа компании соблюдать европейские правила противодействия дезинформации
В ЕС заявили, что выход Twitter из добровольного кодекса практики Европейского Союза по дезинформации может привести к запрету платформы в ЕС
Об этом сообщил министр цифрового перехода и телекоммуникаций Франции Жан-Ноэль Барро в эфире francetvinfo .
"Twitter будет запрещен в Европейском Союзе, если он не будет соответствовать нашим правилам", - сказал министр.
Он пояснил, что с 25 августа вступает в силу закон о цифровых услугах, чтобы "заставить платформы бороться с дезинформацией". Закон предусматривает обязательство удалять незаконный контент и запрещение рекламы, ориентированной на несовершеннолетних. Платформы, не соблюдающие эти правила, рискуют получить штраф в размере до 6% от оборота.
"Я хочу, чтобы Twitter соответствовал этим европейским правилам, иначе он больше не будет желан в Европе. Платформа будет "забанена" в Европейском Союзе в случае нарушения", - отметил Барро.
Также министр признает, что Twitter "играет важную роль в публичных дебатах", но, по его словам, "дезинформация является одной из угроз демократии".
-
Социальная сеть Twitter вышла из добровольного кодекса практики Европейского Союза по дезинформации.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.07
Покупка 37.07Продажа 37.59
-
EUR
Покупка 39.98Продажа 40.82
- Актуальное
- Важное