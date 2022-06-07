Об этом сообщает Reuters.

Политическое вмешательство, которое, по словам Европейской комиссии, облегчит жизнь потребителям и сэкономит деньги, произошло после того, как компании не смогли достичь общего решения.

Брюссель настаивал на создании единого порта для зарядки мобильных устройств более десяти лет. В своих предложениях он руководствовался жалобами пользователей iPhone и Android о необходимости перехода на разные зарядные устройства для своих гаджетов.

В ходе обсуждения компании жаловались, что это предложение повредит инновациям и создаст верх отходов электроники.

Теперь компания Apple должна сменить разъем на iPhone, продаваемых в Европе. Несмотря на это ее акции выросли на 0,9% на утренних торгах в Нью-Йорке. По словам аналитиков, этот шаг может стать стимулом продаж Apple в 2024 году, поощряя больше европейцев покупать новые гаджеты вместо гаджетов без USB-C. Это может убедить потребителей поскорее перейти на новый телефон, сказал аналитик CFRA Research Анджело Зино.

Apple уже работает над iPhone с портом зарядки USB-C, который может дебютировать в следующем году, сообщает Bloomberg в прошлом месяце.

Если ЕС запретит продажу старых моделей, это рискует огорчить многих потребителей, и правительство заставит потребителей тратить больше денег, сказал Джитеш Убрани, менеджер исследований исследовательской фирмы IDC.

Другое мнение у главы промышленности ЕС Тьерри Бретон. Он заявил, что это соглашение сэкономит около 250 миллионов евро (267 миллионов долларов) для потребителей.

"Это также позволит появиться и развиваться новым технологиям, таким как беспроводная зарядка, не позволяя инновациям стать источником фрагментации рынка и неудобств для потребителей", – сказал он.

Ноутбуки тоже должны подчиниться новому законодательству в течение 40 месяцев с момента вступления в силу.

А в будущем у исполнительной власти ЕС будут полномочия гармонизировать также системы беспроводной зарядки.

То, что соглашение касается электронных книг, наушников и других технологий, означает, что оно также повлияет на Samsung, Huawei и других производителей устройств, отмечают аналитики.

"Мы гордимся тем, что ноутбуки, электронные читалки, наушники, клавиатуры, компьютерные мыши и портативные навигационные устройства также включены", - сказал депутат Алекс Агиус Салиба, руководивший дебатами в Европейском парламенте.

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