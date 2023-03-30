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В ЕС договорились о значительном увеличении доли "зеленой" энергии

30 мартa, 2023 четверг
16:20
Енергия

Страны Евросоюза договорились о повышении показателей использования возобновляемых источников энергии. Это позволит блоку приблизиться к ликвидации зависимости от российских энергоресурсов

Об этом сообщает Reuters.

Странам-членам Евросоюза удалось добиться предварительной договоренности по повышению целевых показателей использования "зеленой" энергетики до 2030 года. 27 стран ЕС примут на себя обязательство получать 42,5% своей энергии из возобновляемых источников, таких как ветер и солнечная энергия, с потенциальным увеличением до 45%.

Целью Евросоюза является довести долю возобновляемых источников энергии в среднем до 32%.

Сообщается, что к 2021 году ЕС получил 22% своей энергии из "зеленых" источников, однако этот уровень значительно отличался между странами. Лидером стала Швеция с показателем в 63%, в то время как в Люксембурге, Мальте, Нидерландах и Ирландии возобновляемые источники составляют менее 13% общего потребления.

Такое решение является основой для дальнейшей ликвидации зависимости от российских энергоресурсов, говорится в директиве ЕС. Покончить с этим страны пообещали к 2027 году и планируют сделать это в основном из-за местного производства низкоуглеродистой энергии.

По данным Европейской комиссии, блоку понадобятся дополнительные инвестиции, чтобы реализовать новый план окончательного отказа от российских ископаемых. Сумма достигнет €113 млрд.

  • 28 марта стало известно, что Украина имеет профицит генерации, поэтому может экспортировать электроэнергию в ЕС.
  • Украина будет наращивать способность поставлять чистую электроэнергию в Европу, чтобы помочь Евросоюзу в зеленом переходе и повышении энергетического постоянства.
ЕС
война с Россией
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