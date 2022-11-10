В ЕС договорились о непризнании документов, выданных РФ на оккупированных территориях Украины и Грузии
Совет ЕС и Европейский Парламент намерены не признавать российские документы, выданные на временно оккупированных территориях Украины и Грузии
Об этом идет речь на портале Европейского совета.
"Сегодня председательство Совета ЕС и Европейский Парламент достигли предварительного согласия по решению не признавать российские документы для путешествий, выданные в Украине и Грузии. Согласованный текст должен быть окончательно принят Советом ЕС и Европарламентом перед прохождением формальной процедуры принятия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что российские документы для путешествий, выданные на временно оккупированных Россией территориях Украины или Грузии, не будут приниматься как действительные документы для путешествий, в частности, при получении виз.
- 10 ноября Европарламент одобрил соглашение об упрощении автоперевозок из Украины. Соглашение между ЕС и Украиной позволит украинским водителям продолжать использовать свои действующие украинские водительские права для вождения в ЕС без необходимости международного водительского удостоверения.
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