Об этом сообщает RND.

Фонд проводит опрос жителей стран Европейского Союза каждые три месяца с начала войны. В марте уровень поддержки поставок вооружения составлял 62%. А в июне упал на два пункта.

Самый высокий показатель среди стран ЕС в Польше – 84%. Только в Италии среди опрошенных государств нет большинства для поставок оружия. Там 58% респондентов выступают против. Уровень одобрения поставок оружия также упал во Франции – на восемь процентных пунктов.

Эксперт Фонда Бертельсмана Изабель Гофман отметила, что в марте "все были в шоке, и желание поддержать Украину было очень высоким". Сейчас шок утих, "но воля поддерживать все еще очень высока, хотя негативные последствия более заметны в повседневной жизни".

Фонд Бертельсмана опрашивает 12 000 человек в разных странах ЕС, что они думают о политике ЕС по отношению к Украине.

Напомним, сегодня, 5 октября, послы стран ЕС приняли очередной пакет санкций против РФ.

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