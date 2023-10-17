В Ереване умер 37-летний замглавы представительства МВД РФ в Армении

Об этом сообщает РБК.

Ему было 37 лет, он скончался на рабочем месте. Причину смерти установит экспертиза.

Как отмечает издание, представительство занимается вопросами свидетельств участника госпрограммы о содействии добровольному переселению в Россию соотечественников из-за рубежа. Также оно консультирует иностранцев по вопросам трудовой миграции и переезду в Россию.