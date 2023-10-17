В Ереване умер 37-летний замглавы представительства МВД РФ в Армении
В Ереване на рабочем месте скончался заместитель главы представительства МВД России в Армении Вячеслав Пономарев
Об этом сообщает РБК.
Ему было 37 лет, он скончался на рабочем месте. Причину смерти установит экспертиза.
Как отмечает издание, представительство занимается вопросами свидетельств участника госпрограммы о содействии добровольному переселению в Россию соотечественников из-за рубежа. Также оно консультирует иностранцев по вопросам трудовой миграции и переезду в Россию.
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