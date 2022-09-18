В Ереване проходит митинг за выход из ОДКБ

Об этом сообщил военный журналист Андрей Цаплиенко в телеграме.

"На площади Франции в Ереване собрался митинг с требованиями к руководству Армении выйти из организации Договора о коллективной безопасности. С учетом боевых действий между Таджикистаном и Киргизией демонтаж ОДКБ становится реальностью. Влияние России, учитывая демарш Казахстана, тает на глазах. На Кавказе главным игроком становится Турция", - пишет Цаплиенко.

В Армении уже не раз заявляли о неспособности ОДКБ защитить страну в войне с Азербайджаном.

Как отмечают местные телеграм-каналы, акция за выход Армении из ОДКБ проходит из-за предательства этой организации и неоказания Армении помощи.

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Также вчера, 17 сентября, Армению посетила спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси.

"Сегодня я возглавляю делегацию Конгресса в Армении, чтобы подчеркнутьт твердую приверженность США безопасности, экономическому процветанию и демократическому управлению в Армении и на Кавказе", - написала она в твиттере.

Справка

Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ, Ташкентский договор) – военно-политическая международная организация, в которую входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан. Власти России пытаются представить ОДКБ как реальную альтернативу НАТО и всеми силами добиваются увеличения веса ОДКБ в системе международных отношений.

13 сентября Азербайджан начал обстрел территории Армении. Стороны обвинили друг друга в начале военных действий.

Президент Армении Никол Пашинян обратился в РФ, ОДКБ и ООН с просьбой разрешить конфликт с Азербайджаном.

Сразу после этого страны ОДКБ выразили соболезнования и создали "рабочую группу".

16 сентября Нениси Пелоси сообщила о своем намерении отправиться в Армению на выходных на фоне очередного обострения боевых действий Армении и Азербайджана. А 17 сентября спикер палаты представителей США посетила Армению.

Спикер парламента Армении Ален Симонян 17 сентября выразил возмущение реакцией Организации договора о коллективной безопасности по просьбе о помощи в конфликте с Азербайджаном.

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