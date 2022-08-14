В Ереване произошел взрыв в торговом центре. Есть пострадавшие
В столице Армении Ереване произошел сильный взрыв в торговом центре "Сурмалу", сообщают о пострадавших, на месте работает бригада спасателей
Об этом сообщает армянское агентство NEWS.am.
Как говорится в сообщении, в столице Армении Ереване произошел сильный взрыв в торговом центре "Сурмала".
"В Ереване в торговом центре "Сурмала" произошел взрыв. На место выехали шесть боевых пожарно-спасательных отрядов, оперативники Национального центра управления кризисными ситуациями, дежурный психолог. По предварительным данным, взрыв стал причиной пожара, есть пострадавшие", - пишет агентство.
Новость дополняется.
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