В Ереване произошел взрыв в торговом центре. Есть пострадавшие

Об этом сообщает армянское агентство NEWS.am.

Как говорится в сообщении, в столице Армении Ереване произошел сильный взрыв в торговом центре "Сурмала".

"В Ереване в торговом центре "Сурмала" произошел взрыв. На место выехали шесть боевых пожарно-спасательных отрядов, оперативники Национального центра управления кризисными ситуациями, дежурный психолог. По предварительным данным, взрыв стал причиной пожара, есть пострадавшие", - пишет агентство.

Новость дополняется.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb