Об этом сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС и видео на YouTube.

Люди собрались у здания парламента и потребовали отставки Никола Пашиняна.

На проспекте Баграмяна протестующие скандируют "Никол — предатель" и требуют отставки президента. После того как появилась информация, что готовится новый пакет документов с Азербайджаном, акция приобрела стихийный характер – людей становится все больше ежечасно.

Все демонстранты в Ереване планируют объединиться в одно шествие. На крыше правительства уже заметили снайперов. По последним данным, толпа начинает ломать ворота парламента.

Пашинян обратился к гражданам Армении и заверил, что никакие документы с Азербайджаном не подписывал и подписывать не планирует.

Напомним, около полуночи в ночь на 13 сентября Азербайджан начал обстрел территории Армении. Стороны обвиняют друг друга в начале военных действий и сообщают об убитых и раненых.

Лидеры Армении обратились в РФ, ОДКБ и ООН с просьбой разрешить конфликт с Азербайджаном.

Госдеп США призвал Армению и Азербайджан немедленно прекратить военные действия, а Франция созывает Совбез ООН. В МИД Украины тоже призвали Армению и Азербайджан к политико-дипломатическому урегулированию конфликта

14 сентября Азербайджан и Армению посетит специальный представитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар. Он будет отмечать продолжение переговоров между лидерами Азербайджана и Армении при посредничестве президента Евросовета Шарля Мишеля.

Страны ОДКБ не встали на защиту Армении в конфликте с Азербайджаном – лишь выразили соболезнования и создали "рабочую группу".

14 сентября Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.