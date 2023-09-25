В Ереване арестовали сына экс-президента Армении Кочаряна
В понедельник, 25 сентября, ереванский суд принял решение об аресте сына бывшего президента Армении Роберта Кочаряна Левона, обвиняемого в применении насилия в отношении полицейских во время массовых акций в столице
Об этом сообщил адвокат Кочаряна-младшего Александр Кочубаев в Facebook.
"Львов Кочарян был задержан на 1 месяц", - написал он.
Как пишет RT, задержание в Ереване Кочаряна-младшего произошло во время протестов с целью свержения премьер-министра страны Никола Пашиняна.
Накануне адвокат сообщил о задержании Кочаряна из-за "безосновательных" подозрений в избиении четырех полицейских.
"Вчера арестовали Левона Кочаряна по очевидному необоснованному подозрению. Суть сомнений заключается в том, что Левон Кочарян совершил насилие против 4 правоохранителей. Из многих видео, распространенных в Интернете, видно, что это классический фальшивый шаг, поскольку сами полицейские пытали в машине Кочаряна", – заявил Кочубаев.
По его словам, это попытка действующего премьер-министра страны Армении Никола Пашиняна подавить действия гражданского неповиновения, а арест Левона Кочаряна несет "исключительно политический контекст".
- Накануне глава армянского правительства Никол Пашинян заявил , что зависимость от России в вопросах безопасности была стратегической ошибкой Армении. По его словам, Армении не следовало в вопросах безопасности полагаться исключительно на РФ.
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