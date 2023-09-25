В Ереване арестовали сына экс-президента Армении Кочаряна

Об этом сообщил адвокат Кочаряна-младшего Александр Кочубаев в Facebook.

"Львов Кочарян был задержан на 1 месяц", - написал он.

Как пишет RT, задержание в Ереване Кочаряна-младшего произошло во время протестов с целью свержения премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Накануне адвокат сообщил о задержании Кочаряна из-за "безосновательных" подозрений в избиении четырех полицейских.

"Вчера арестовали Левона Кочаряна по очевидному необоснованному подозрению. Суть сомнений заключается в том, что Левон Кочарян совершил насилие против 4 правоохранителей. Из многих видео, распространенных в Интернете, видно, что это классический фальшивый шаг, поскольку сами полицейские пытали в машине Кочаряна", – заявил Кочубаев.

По его словам, это попытка действующего премьер-министра страны Армении Никола Пашиняна подавить действия гражданского неповиновения, а арест Левона Кочаряна несет "исключительно политический контекст".