В эпицентре боевых действий – Бахмут, Авдеевка и Марьинка: ВСУ уничтожили вертолет Ка-52 и отбили более 60 атак РФ
Несмотря на потери в живой силе и технике, вражеские войска продолжают наступать на 4 направлениях. Однако украинские воины уничтожают врага и отбили более 60 атак, сбили вертолет и 2 беспилотника
Об этом в утреннем своде 6 апреля отчитывается Генштаб ВСУ.
Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
За прошедшие сутки, 5 апреля, Силы обороны отбили более 60 атак россиян.
В эпицентре боевых действий остаются Бахмут, Авдеевка и Марьинка.
ВСУ уничтожили российский вертолет Ка-52 и 2 дрона
Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.
В то же время, украинские защитники уничтожили российский вертолет Ка-52 и 2 БПЛА типа "Орлан" и "Supercam".
А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, 3 склада боеприпасов, 3 позиции средств противовоздушной обороны и 4 станции радиоэлектронной борьбы противника.
За сутки Россия нанесла 3 ракетных и 29 авиационных ударов по Украине
Высокой остается вероятность нанесения дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины.
5 апреля враг нанес 3 ракетных и 29 авиационных ударов, совершил 51 обстрел из реактивных систем залпового огня.
Ситуация по направлениям
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок противника не обнаружено.
РФ продолжает использовать воздушное пространство и территорию Республики Беларусь, ее военную инфраструктуру.
В течение суток РФ совершила обстрелы населенных пунктов Турья, Леоновка, Печенюги Черниговской области; Середина-Буда, Стукаловка, Бессалевка и Волфино Сумской области, а также Одноробовка, Уды, Красная Заря, Ветеринарное, Казачья Лопань, Липцы, Нескучное, Огирцево, Зыбино и Бочково на Харьковщине.
На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Тополи, Фиголовка, Двуречная, Масютовка, Купянск, Кучеровка, Крахмальное, Берестовое Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка Луганской области.
На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Невского и Серебрянского лесничества.
Артиллерийские обстрелы получили Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Терны, Заречное, Торское, Спорное и Раздолевка Донецкой области.
На Бахмутском направлении враг пытается взять под полный контроль город Бахмут, продолжает его штурмовать. Также за прошедшие сутки он вел безуспешные наступательные действия в районе населенных пунктов Богдановка и Ивановское.
Подразделения сил обороны отразили около 20 атак армии РФ на указанном участке фронта.
От вражеских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в частности, Васюковка, Миньковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Новодмитровка, Белая Гора, Клебан-Бык, Торецк и Шумы Донецкой области.
На Авдеевском и Марьинском направлениях захватнические войска вели наступательные действия в районах Новокалинового, Авдеевки и Марьинки Донецкой области, успеха не имел. Только около Марьинки совершили более 25 безуспешных атак.
В то же время вражеским обстрелам подверглись Новокалиново, Бердичи, Ласточкино, Авдеевка, Нетайлово, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Победа.
На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не производил. Для корректировки огня артиллерии активно применял БПЛА.
Совершил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Угледар, Пречистовка и Большая Новоселка Донецкой области.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник наращивает в фортификационном отношении оборонные рубежи и позиции.
Обстрелял более 35 населённых пунктов. Среди них – Времевка и Новополь Донецкой области; Малиновка, Зализничное, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Новопавловка, Каменское Запорожской области, а также Новоалександровка, Гавриловка, Новоберислав, Казацкое, Николаевка, Львове, Ивановка, Антоновка, Степановка и Чернобаевка Херсонской области.
Оккупанты обустроили под военный госпиталь больницу Малой Белозерки, на лечении находится до 80 армейцев
Захватчики продолжают использовать медицинские учреждения временно оккупированных территорий в своих целях.
Так, местную больницу Малой Белозерки в Запорожской области оккупанты обустроили под военный госпиталь. В настоящее время в гражданском медицинском учреждении работают российские медики. Они предоставляют свои услуги исключительно российским военнослужащим.
По состоянию на 2 апреля текущего года на лечении находились около 80 захватчиков с ранениями разной степени тяжести.
- Ранее сообщалось, что в Херсонской области россияне ужесточили полицейский режим.
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