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В эпицентре боевых действий – Бахмут, Авдеевка и Марьинка: ВСУ уничтожили вертолет Ка-52 и отбили более 60 атак РФ

6 апреля, 2023 четверг
07:11
война с Россией

Несмотря на потери в живой силе и технике, вражеские войска продолжают наступать на 4 направлениях. Однако украинские воины уничтожают врага и отбили более 60 атак, сбили вертолет и 2 беспилотника

Об этом в утреннем своде 6 апреля отчитывается Генштаб ВСУ.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

За прошедшие сутки, 5 апреля, Силы обороны отбили более 60 атак россиян.

В эпицентре боевых действий остаются Бахмут, Авдеевка и Марьинка.

ВСУ уничтожили российский вертолет Ка-52 и 2 дрона

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

В то же время, украинские защитники уничтожили российский вертолет Ка-52 и 2 БПЛА типа "Орлан" и "Supercam".

А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, 3 склада боеприпасов, 3 позиции средств противовоздушной обороны и 4 станции радиоэлектронной борьбы противника.

За сутки Россия нанесла 3 ракетных и 29 авиационных ударов по Украине

Высокой остается вероятность нанесения дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины.

5 апреля враг нанес 3 ракетных и 29 авиационных ударов, совершил 51 обстрел из реактивных систем залпового огня.

Ситуация по направлениям

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок противника не обнаружено.

РФ продолжает использовать воздушное пространство и территорию Республики Беларусь, ее военную инфраструктуру.

В течение суток РФ совершила обстрелы населенных пунктов Турья, Леоновка, Печенюги Черниговской области; Середина-Буда, Стукаловка, Бессалевка и Волфино Сумской области, а также Одноробовка, Уды, Красная Заря, Ветеринарное, Казачья Лопань, Липцы, Нескучное, Огирцево, Зыбино и Бочково на Харьковщине.

На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Тополи, Фиголовка, Двуречная, Масютовка, Купянск, Кучеровка, Крахмальное, Берестовое Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Невского и Серебрянского лесничества.

Артиллерийские обстрелы получили Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Терны, Заречное, Торское, Спорное и Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг пытается взять под полный контроль город Бахмут, продолжает его штурмовать. Также за прошедшие сутки он вел безуспешные наступательные действия в районе населенных пунктов Богдановка и Ивановское.

Подразделения сил обороны отразили около 20 атак армии РФ на указанном участке фронта.

От вражеских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в частности, Васюковка, Миньковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Новодмитровка, Белая Гора, Клебан-Бык, Торецк и Шумы Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях захватнические войска вели наступательные действия в районах Новокалинового, Авдеевки и Марьинки Донецкой области, успеха не имел. Только около Марьинки совершили более 25 безуспешных атак.

В то же время вражеским обстрелам подверглись Новокалиново, Бердичи, Ласточкино, Авдеевка, Нетайлово, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Победа.

На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не производил. Для корректировки огня артиллерии активно применял БПЛА.

Совершил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Угледар, Пречистовка и Большая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник наращивает в фортификационном отношении оборонные рубежи и позиции.

Обстрелял более 35 населённых пунктов. Среди них – Времевка и Новополь Донецкой области; Малиновка, Зализничное, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Новопавловка, Каменское Запорожской области, а также Новоалександровка, Гавриловка, Новоберислав, Казацкое, Николаевка, Львове, Ивановка, Антоновка, Степановка и Чернобаевка Херсонской области.

Оккупанты обустроили под военный госпиталь больницу Малой Белозерки, на лечении находится до 80 армейцев

Захватчики продолжают использовать медицинские учреждения временно оккупированных территорий в своих целях.

Так, местную больницу Малой Белозерки в Запорожской области оккупанты обустроили под военный госпиталь. В настоящее время в гражданском медицинском учреждении работают российские медики. Они предоставляют свои услуги исключительно российским военнослужащим.

По состоянию на 2 апреля текущего года на лечении находились около 80 захватчиков с ранениями разной степени тяжести.

  • Ранее сообщалось, что в Херсонской области россияне ужесточили полицейский режим.
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