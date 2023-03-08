В энергосистеме зафиксирован профицит мощности, ситуация со светом будет стабильной при отсутствии новых атак, – Укрэнерго
В энергосистеме Украины по состоянию на 8 марта фиксируется профицит мощности, ситуация со светом будет стабильной при отсутствии новых атак россиян
Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго .
"Ситуация в энергосистеме стабильная. Прогнозируется, что она будет оставаться такой и в дальнейшем при отсутствии новых атак россиян на энергосистему", - отметили в компании.
По данным Укрэнерго, потребление электроэнергии в среду – на уровне рабочего дня. Увеличение светового дня, сезонное потепление влияют на постепенное понижение потребления. Работают все виды электростанций в системе, они производят достаточно электроэнергии для нужд потребителей. Импорт электроэнергии незначителен.
Сетевых ограничений пока нет. В то же время в Одесской области продолжаются работы по повышению надежности электропитания региона.
- С начала полномасштабного вторжения в Украину поступило 450 грузов гуманитарной помощи с энергетическим оборудованием из 30 стран, что способствовало энергетической стабильности страны.
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