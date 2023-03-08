Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго .

"Ситуация в энергосистеме стабильная. Прогнозируется, что она будет оставаться такой и в дальнейшем при отсутствии новых атак россиян на энергосистему", - отметили в компании.

По данным Укрэнерго, потребление электроэнергии в среду – на уровне рабочего дня. Увеличение светового дня, сезонное потепление влияют на постепенное понижение потребления. Работают все виды электростанций в системе, они производят достаточно электроэнергии для нужд потребителей. Импорт электроэнергии незначителен.

Сетевых ограничений пока нет. В то же время в Одесской области продолжаются работы по повышению надежности электропитания региона.