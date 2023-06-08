Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

"Пока ситуация в энергосистеме остается непростой. Имеет место определенный дефицит мощности, даже вчера вечером Укрэнерго было вынуждено активировать аварийную помощь из Европы, чтобы пройти максимум вечернего потребления", - сказал председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"Именно поэтому мы призываем украинских потребителей относиться экономно к энергоресурсам, экономно потреблять электроэнергию, особенно в часы вечернего максимума - с 6 до 10 вечера", - добавил он.

В Укрэнерго уточнили , что страна приняла аварийную помощь от энергосистемы Румынии, и отметили, что это не коммерческий импорт, а мера экстренного реагирования.

Также в компании отметили, что из-за затопления без света остаются 20 тысяч абонентов Херсонской области.