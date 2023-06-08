В энергосистеме возник дефицит мощности. Украина активировала аварийную помощь из Европы
В энергосистеме возник дефицит мощности. 7 июня Украина была вынуждена пригласить аварийную помощь из Европы, чтобы пройти вечерний пик потребления
Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.
"Пока ситуация в энергосистеме остается непростой. Имеет место определенный дефицит мощности, даже вчера вечером Укрэнерго было вынуждено активировать аварийную помощь из Европы, чтобы пройти максимум вечернего потребления", - сказал председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.
"Именно поэтому мы призываем украинских потребителей относиться экономно к энергоресурсам, экономно потреблять электроэнергию, особенно в часы вечернего максимума - с 6 до 10 вечера", - добавил он.
В Укрэнерго уточнили , что страна приняла аварийную помощь от энергосистемы Румынии, и отметили, что это не коммерческий импорт, а мера экстренного реагирования.
Также в компании отметили, что из-за затопления без света остаются 20 тысяч абонентов Херсонской области.
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