В энергосистеме Украины уже четвертые сутки нет дефицита, сетевые ограничения действуют только на Одесчине, – Минэнерго
По состоянию на утро 15 февраля в энергосистеме Украины нет дефицита мощности. Уже четвёртые сутки подряд генерация позволяет покрыть все объемы потребления
Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.
"Работают все 9 энергоблоков АЭС, обеспечивая более половины объемов производимой электроэнергии в Украине. Благоприятные погодные условия этой зимой позволяют мощно работать гидрогенерации, растут объемы производства электроэнергии из возобновляемых источников", - заявил глава Минэнерго Герман Галущенко.
При этом он отметил, что в Одесской области из-за ремонтов сетевой инфраструктуры возможны стабилизационные отключения.
В то же время из-за российских обстрелов восточной части Харьковской области и повреждения электросетей обесточены Купянск и близлежащие районы, отметили. в ведомстве.
- Ранее в Укрэнерго заявили, что темпы восстановления энергосистемы выше ее разрушения.
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