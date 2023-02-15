Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

"Работают все 9 энергоблоков АЭС, обеспечивая более половины объемов производимой электроэнергии в Украине. Благоприятные погодные условия этой зимой позволяют мощно работать гидрогенерации, растут объемы производства электроэнергии из возобновляемых источников", - заявил глава Минэнерго Герман Галущенко.

При этом он отметил, что в Одесской области из-за ремонтов сетевой инфраструктуры возможны стабилизационные отключения.

В то же время из-за российских обстрелов восточной части Харьковской области и повреждения электросетей обесточены Купянск и близлежащие районы, отметили. в ведомстве.