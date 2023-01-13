Об этом сообщает Укрэнерго .

"По состоянию на 11:00 13 января потребление электроэнергии находится на уровне вчерашнего дня. Соответственно, сохраняется дефицит мощности в энергосистеме, особенно выраженный в утренний и вечерний максимумы потребления", - отметили в компании.

"В то же время уже в выходные ожидается постепенное потепление по всей Украине, в результате чего прогнозируется уменьшение потребления", - добавили там.

Согласно сообщению, для обеспечения баланса в энергосистеме до всех областей доведены лимиты потребления, действующие с 02:00 до 24:00. При превышении лимитов возможны аварийные отключения.

12 января в 9 областях Украины были превышены лимиты потребления и применены аварийные отключения.

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