В энергосистеме Украины сохраняется значительный дефицит электроэнергии, — Укрэнерго

Об этом отчиталось Укрэнерго на странице в фейсбуке.

По данным НЭК "Укрэнерго", самая сложная ситуация с энергоснабжением сохраняется в восточных регионах Украины.

В учреждении информируют, что "вечером враг снова подверг массированному артиллерийскому обстрелу несколько районов, и там, где позволяет ситуация, проводится обследование состояния электросетей". Позже, когда военные разрешат, начнутся ремонтные работы.

В украинской сети имеется значительный дефицит электроэнергии из-за повреждений электростанций и высоковольтных линий после российских ракетных ударов.

"Ситуацию усложняют погодные условия: во многих регионах на западе страны мороз, дождь со снегом и сильные порывы ветра влекут за собой обмерзание проводов и их повреждение", - добавляют в Укрэнерго.

Напомним, 8 декабря на территории Киевской и Одесской области будут продолжаться экстренные отключения электроэнергии.

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