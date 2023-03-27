Об этом сообщила прессслужба Минэнерго .

"Несмотря на определенное увеличение спроса, генерация с запасом обеспечивает необходимые объемы мощности для потребителей электроэнергии по всей стране", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в настоящее время продолжаются ремонтные работы по возобновлению электроснабжения после обстрелов в Харьковской, Донецкой и Херсонской областях.

"В Житомирской области возможны непродолжительные отключения электроэнергии из-за ремонтов на объектах сетевой инфраструктуры", - добавили в Минэнерго.