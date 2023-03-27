В энергосистеме Украины сохраняется избыток мощности, несмотря на увеличение потребления, – Минэнерго
По состоянию на 27 марта в энергосистеме Украины сохраняется профицит мощности, несмотря на увеличение потребления. Непродолжительные отключения света возможны в Житомирской области
Об этом сообщила прессслужба Минэнерго .
"Несмотря на определенное увеличение спроса, генерация с запасом обеспечивает необходимые объемы мощности для потребителей электроэнергии по всей стране", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что в настоящее время продолжаются ремонтные работы по возобновлению электроснабжения после обстрелов в Харьковской, Донецкой и Херсонской областях.
"В Житомирской области возможны непродолжительные отключения электроэнергии из-за ремонтов на объектах сетевой инфраструктуры", - добавили в Минэнерго.
- В прошлую пятницу ограничения потребления применялись только в Житомирской области.
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