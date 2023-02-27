В энергосистеме Украины достаточно мощности, импорт электроэнергии приближается к нулю, – Укрэнерго
По состоянию на 27 февраля у энергосистемы Украины достаточно мощности, импорт электроэнергии приближается к нулю. Сетевые ограничения в большинстве областей отсутствуют
Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.
По данным компании, на 27 февраля потребление электроэнергии постепенно растет до уровня рабочего дня. Дефицит мощности отсутствует и не прогнозируется.
"В энергосистеме работают все виды электростанций. Из-за половодья активно работают гидроэлектростанции. Импорт электроэнергии приближается к нулю", - рассказали в Укрэнерго.
В то же время, на Одесщине в понедельник утром произошло аварийное отключение отдельных элементов системы передачи, что связано с резким скачком потребления.
"Ремонтные бригады уже работают над устранением повреждений и восстановлением энергопитания", – рассказали в компании и отметили, что в других регионах сетевые ограничения отсутствуют.
- Ранее глава Минэнерго Герман Галущенко сказал, что если не будет новых ударов РФ, свет в Украине больше не будут выключаться .
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