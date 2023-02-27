Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

По данным компании, на 27 февраля потребление электроэнергии постепенно растет до уровня рабочего дня. Дефицит мощности отсутствует и не прогнозируется.

"В энергосистеме работают все виды электростанций. Из-за половодья активно работают гидроэлектростанции. Импорт электроэнергии приближается к нулю", - рассказали в Укрэнерго.



В то же время, на Одесщине в понедельник утром произошло аварийное отключение отдельных элементов системы передачи, что связано с резким скачком потребления.

"Ремонтные бригады уже работают над устранением повреждений и восстановлением энергопитания", – рассказали в компании и отметили, что в других регионах сетевые ограничения отсутствуют.