Об этом сообщает Укрэнерго .

"По состоянию на утро 12 декабря в энергосистеме сохраняется значительный дефицит мощности. За прошедшую неделю энергосистема подверглась три раза российским атакам - уже восьмая массированная ракетная атака в понедельник 5 декабря и две локальные атаки артиллерией и беспилотниками на юге и востоке страны в выходные. Разрушения, которые причинил враг энергосистеме, пока не позволяют в полной мере использовать мощности тепловых электростанций, необходимо дополнительное время для возобновления их работы", - отметили в компании.

По информации Укрэнерго, в Одесской области после последних обстрелов ситуация все еще сложная, возобновление энергопитания потребителей продолжается.

Энергетики работают над устранением последствий российских атак на объекты критической инфраструктуры Украины, однако порывистый ветер и мокрый снег усложняют ход ремонтных работ.

"В настоящее время для обеспечения баланса в энергосистеме до каждого облэнерго доведены лимиты потребления электроэнергии. Для соблюдения лимитов действуют ограничения потребления. При превышении доведенных лимитов, применяются аварийные отключения", - отметили в Укрэнерго.