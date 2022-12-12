В энергосистеме сохраняется значительный дефицит мощности, ситуацию усложняет погода, - Укрэнерго
В энергосистеме Украины сохраняется значительный дефицит мощности, ситуацию усложняет ненастье, поэтому во всех областях возможны аварийные отключения света
Об этом сообщает Укрэнерго .
"По состоянию на утро 12 декабря в энергосистеме сохраняется значительный дефицит мощности. За прошедшую неделю энергосистема подверглась три раза российским атакам - уже восьмая массированная ракетная атака в понедельник 5 декабря и две локальные атаки артиллерией и беспилотниками на юге и востоке страны в выходные. Разрушения, которые причинил враг энергосистеме, пока не позволяют в полной мере использовать мощности тепловых электростанций, необходимо дополнительное время для возобновления их работы", - отметили в компании.
По информации Укрэнерго, в Одесской области после последних обстрелов ситуация все еще сложная, возобновление энергопитания потребителей продолжается.
Энергетики работают над устранением последствий российских атак на объекты критической инфраструктуры Украины, однако порывистый ветер и мокрый снег усложняют ход ремонтных работ.
"В настоящее время для обеспечения баланса в энергосистеме до каждого облэнерго доведены лимиты потребления электроэнергии. Для соблюдения лимитов действуют ограничения потребления. При превышении доведенных лимитов, применяются аварийные отключения", - отметили в Укрэнерго.
- В Киевской области из-за непогоды полностью обесточенными остаются 14 населенных пунктов, 37 — частично.
- Премьер Денис Шмыгаль заявил, что в Украине повреждены все тепловые и гидроэлектростанции , поэтому людей ждут существенные ограничения зимой.
-
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.39
Покупка 39.39Продажа 40.18
-
EUR
Покупка 40.77Продажа 41.85
- Актуальное
- Важное