Об этом государственное предприятие "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" сообщает в facebook.

"17 декабря по состоянию на 18.00 в энергосистеме работают все девять атомных энергоблоков, расположенных на подконтрольной Украине территории. Мощность одного из энергоблоков ограничивают на 600 МВт из-за неготовности энергосистемы принять от него весь возможный объем электроэнергии, поскольку объекты энергетической инфраструктуры снова получили повреждения в результате вчерашних обстрелов", - говорится в сообщении.

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В частности, в Энергоатоме напомнили, что еще шесть энергоблоков захваченной войсками РФ Запорожской атомной электростанции остановлены. Их включение блокируется врагом. Станция продолжает постоянно потреблять около 100 МВт на собственные нужды от энергосистемы Украины.

15 декабря стало известно, что оккупанты проводят работы по переключению Запорожской АЭС в энергетическую систему России.

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