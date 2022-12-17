В энергосистеме работают девять энергоблоков АЭС, работу одного ограничили - Энергоатом
В энергосистеме Украины работают все девять атомных энергоблоков, расположенных на подконтрольной Украине территории, работу одного из них ограничили на 600 МВт
Об этом государственное предприятие "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" сообщает в facebook.
"17 декабря по состоянию на 18.00 в энергосистеме работают все девять атомных энергоблоков, расположенных на подконтрольной Украине территории. Мощность одного из энергоблоков ограничивают на 600 МВт из-за неготовности энергосистемы принять от него весь возможный объем электроэнергии, поскольку объекты энергетической инфраструктуры снова получили повреждения в результате вчерашних обстрелов", - говорится в сообщении.
Читайте также: Предприниматели завезли в Украину уже 500 тыс. бытовых генераторов, - Шмигаль
В частности, в Энергоатоме напомнили, что еще шесть энергоблоков захваченной войсками РФ Запорожской атомной электростанции остановлены. Их включение блокируется врагом. Станция продолжает постоянно потреблять около 100 МВт на собственные нужды от энергосистемы Украины.
- 15 декабря стало известно, что оккупанты проводят работы по переключению Запорожской АЭС в энергетическую систему России.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.46
Покупка 39.46Продажа 40.21
-
EUR
Покупка 41.11Продажа 42.16
- Актуальное
- Важное