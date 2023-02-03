В Энергодаре взорвали автомобиль местного коллаборанта, - Федоров
Утром 3 февраля во временно оккупированном городе Энергодар партизаны взорвали автомобиль полицейского-коллаборанта
Об этом информирует городской голова в Мелитополе Иван Федоров .
Сегодня около семи часов утра во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области взорвалась машина.
Сообщается, что транспорт принадлежит бывшему сотруднику правоохранительных органов, который после полномасштабной войны начал сотрудничать с российскими захватчиками.
"Вероятно, сработало взрывное устройство. Уточняем информацию, кто из коллаборантов больше не выйдет сотрудничать с рашистами", - написал мэр.
Народный депутат Алексей Гончаренко предположил, что автомобиль мог принадлежать полицейскому-коллаборанту Евгению Кузьмину.
- 2 февраля во временно оккупированном Мариуполе прогремели взрывы в районе базы оккупантов и в местах дислокации их систем противовоздушной обороны.
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