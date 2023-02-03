В Энергодаре взорвали автомобиль местного коллаборанта, - Федоров

Об этом информирует городской голова в Мелитополе Иван Федоров .

Сегодня около семи часов утра во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области взорвалась машина.

Сообщается, что транспорт принадлежит бывшему сотруднику правоохранительных органов, который после полномасштабной войны начал сотрудничать с российскими захватчиками.

"Вероятно, сработало взрывное устройство. Уточняем информацию, кто из коллаборантов больше не выйдет сотрудничать с рашистами", - написал мэр.

Народный депутат Алексей Гончаренко предположил, что автомобиль мог принадлежать полицейскому-коллаборанту Евгению Кузьмину.