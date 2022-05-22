Об этом сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов в телеграме .

"Сейчас продолжаются переговоры об освобождении и возвращении домой начальника пожарно-спасательного отряда Виталия Трояна", - подчеркнул он.

Его коллеги просят горожан не выходить на акции протеста в поддержку пожарных и их начальника. Это может негативно отразиться на переговорах по поиску Виталия Трояна и помешать спасателям выполнять их обязанности.

20 мая в Энергодаре работники пожарной части вышли на протест с требованием освободить начальника, которого 18 мая похитили оккупанты.

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