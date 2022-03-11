Украинцев предупреждают о "фейковых" электронных рассылках от имени госорганов
В Энергодаре снова заработал Vodafone, - мэр
В Энергодаре, Запорожской области, возобновилась мобильная связь от оператора Vodafone
Об этом в своем Telegram-канале сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.
"Хорошая новость. В Энергодаре снова заработала мобильная связь Водафон", - написал Орлов.
Ранее, 6 марта, мэр Энергодара сообщил, что в городе не работает мобильный оператор Vodafone и имеются проблемы с работой интернет-провайдеров.
Напомним, что украинские мобильные операторы запустили национальный роуминг: если сеть одного оператора недоступна, можно переключиться на сети других операторов. При этом пользовательская тарификация не меняется.
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