В Энергодаре ситуация спокойная, а на Запорожской АЭС радиационный фон не изменен и не угрожает населению, - мэр Орлов

Об этом заявили Запорожская ОВА и мэр города Дмитрий Орлов.



По словам мэра, на 7:39 4 марта в городе тихо и не замечали чужестранцев.



"Те, кто оставался на ночь в укрытии, можете возвратиться домой", - отметил Орлов.



Мэр Энергодара рекомендует горожанам оставаться дома и меньше находиться на улице из-за крайне напряженной ситуации на Запорожской АЭС.



"Ночью из-за повреждения теплотрассы при обстрелах Энергодар остался без отопления. Сейчас выясняем возможность его восстановления", - добавил Орлов.

Энергодар - 9 - 12 мкР/час;

Мелитополь – 9 – 12 мкР/час;

К-Днепровка – 11.2 мкР/час;

Бердянск, Орехов, Токмак, Черниговка, Андреевка – 12.5 мкР/час;

Роды – 11-14 мкР/час;

Васильевка 16 мкР/час.

В Запорожской ОВА отметили, что на 7:00 радиационный фон на территории Запорожской области остается без изменений и не угрожает жизни и здоровью населения.Территориальные структурные подразделения Запорожского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава провели плановые мониторинговые исследования радиационного фона – он не превышает свойственный для этой местности фон: