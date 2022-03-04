В Энергодаре ситуация спокойная, а на Запорожской АЭС радиационный фон не изменен и не угрожает населению, - мэр Орлов
4 марта в Энергодаре нет чужестранцев и обстрелов, а на ЗАЭС радиационный фон в норме, однако жителей призывают меньше находиться на улице
Об этом заявили Запорожская ОВА и мэр города Дмитрий Орлов.
По словам мэра, на 7:39 4 марта в городе тихо и не замечали чужестранцев.
"Те, кто оставался на ночь в укрытии, можете возвратиться домой", - отметил Орлов.
Мэр Энергодара рекомендует горожанам оставаться дома и меньше находиться на улице из-за крайне напряженной ситуации на Запорожской АЭС.
"Ночью из-за повреждения теплотрассы при обстрелах Энергодар остался без отопления. Сейчас выясняем возможность его восстановления", - добавил Орлов.
В Запорожской ОВА отметили, что на 7:00 радиационный фон на территории Запорожской области остается без изменений и не угрожает жизни и здоровью населения.
Территориальные структурные подразделения Запорожского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава провели плановые мониторинговые исследования радиационного фона – он не превышает свойственный для этой местности фон:
- Энергодар - 9 - 12 мкР/час;
- Мелитополь – 9 – 12 мкР/час;
- К-Днепровка – 11.2 мкР/час;
- Бердянск, Орехов, Токмак, Черниговка, Андреевка – 12.5 мкР/час;
- Роды – 11-14 мкР/час;
- Васильевка 16 мкР/час.
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