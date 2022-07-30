Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ в telegram.

Сообщается, что после взрывов в гостинице началась хаотическая стрельба. Были слышны взрывы и крики раненых. Также обнародовано видео пожара.

20 июляВСУ уничтожили два состава и обстреляли две базы РФ в оккупированных Энергодаре и Новой Каховке.

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