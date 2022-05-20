В Энергодаре работники пожарной части вышли на протест с требованием освободить похищенного начальника
Энергодарские спасатели вышли на протест с призывом к россиянам отпустить из плена начальника пожарной части
Об этом сообщает Энергодарский городской голова Дмитрий Орлов.
Стало известно, что в Энергодаре работники пожарной части массово вышли на протест с требованием к оккупантам освободить начальника пожарно-спасательного отряда Виталия Трояна.
По словам Орлова, позже военные РФ применили против пожарных силу. В настоящее время происходит избиение протестующих. Кафиры также уничтожают пожарно-спасательную технику.
Как сообщается, 18 мая российские военные ворвались в пожарную часть ДПРЧ-13 и провели обыск в кабинете Трояна.
После чего помещение опечатали, а самого начальника пожарно-спасательного отряда увезли в неизвестном направлении.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.44
Покупка 31.44Продажа 32.04
-
EUR
Покупка 32.88Продажа 33.64
- Актуальное
- Важное