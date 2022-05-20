Об этом сообщает Энергодарский городской голова Дмитрий Орлов.

Стало известно, что в Энергодаре работники пожарной части массово вышли на протест с требованием к оккупантам освободить начальника пожарно-спасательного отряда Виталия Трояна.

По словам Орлова, позже военные РФ применили против пожарных силу. В настоящее время происходит избиение протестующих. Кафиры также уничтожают пожарно-спасательную технику.

Как сообщается, 18 мая российские военные ворвались в пожарную часть ДПРЧ-13 и провели обыск в кабинете Трояна.

После чего помещение опечатали, а самого начальника пожарно-спасательного отряда увезли в неизвестном направлении.