В Энергодаре пылал оккупированный россиянами гостиничный комплекс, пожар удалось ликвидировать
ДСНС ликвидировали возгорание, которое произошло в оккупированном российскими военными гостиничном комплексе из-за неосторожного обращения с электропроводкой
Об этом сообщает Энергодарский городской голова Дмитрий Орлов.
Сообщается, что 18 мая подразделениями ДСНС в Энергодаре был ликвидирован пожар, произошедший в оккупированном российскими военными и коллаборантами гостиничном комплексе "Сосновый бор".
По данным Орлова, бывший депутат от ОПЗЖ Андрей Шевчик и его новоназначенный заместитель из Макеевки пытались присвоить помещение отеля, чтобы использовать в собственных целях.
В ходе превращения комплекса в резиденцию не справились с электропроводкой, из-за чего в одном из помещений произошло возгорание.
- Напомним, 17 мая стало известно, что оккупанты планируют провести в Энергодаре "референдум" по присоединению города к России
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