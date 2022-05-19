Об этом сообщает Энергодарский городской голова Дмитрий Орлов.

Сообщается, что 18 мая подразделениями ДСНС в Энергодаре был ликвидирован пожар, произошедший в оккупированном российскими военными и коллаборантами гостиничном комплексе "Сосновый бор".

По данным Орлова, бывший депутат от ОПЗЖ Андрей Шевчик и его новоназначенный заместитель из Макеевки пытались присвоить помещение отеля, чтобы использовать в собственных целях.

В ходе превращения комплекса в резиденцию не справились с электропроводкой, из-за чего в одном из помещений произошло возгорание.

Напомним, 17 мая стало известно, что оккупанты планируют провести в Энергодаре "референдум" по присоединению города к России

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