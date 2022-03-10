В Энергодаре проблемы с горючим, лекарствами и продуктами питания - мэр города

Об этом заявил мэр Энергодара Дмитрий Орлов .



"В Энергодаре из-за фактической блокады города остаются проблемы с горючим, поставкой продуктов питания и лекарством первой необходимости. Но сегодня будет вторая попытка доставки гуманитарного груза в Энергодар", - написал он.



Мэр выразил надежду, что благодаря ей удастся получить инсулин, часть других лекарств, дрожжи и некоторые продукты.



Он также добавил, что из Запорожья в Энергодар нельзя ехать теми же автобусами, которые 9 марта доставили эвакуированных украинцев. Перевозки людей регулируют на уровне Украины и РФ в пределах "зеленых" коридоров. Сейчас речь идет о гуманитарном коридоре.



Кроме того, Дмитрий Орлов призвал тех, кто нуждается в специфических жизненно важных лекарствах, оставлять оставляйте заявки в государственной аптеке номер 5 на ул.Будедников.



"Будем искать и доставлять по возможности при открытии очередного гуманитарного коридора и наличия на складах", - пояснил мэр Энергодара.

Напомним, 9 марта началась эвакуация населения из Энергодара в Запорожье.

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