В Энергодаре проблемы с горючим, лекарствами и продуктами питания - мэр города
В Энергодаре проблемы с горючим, поставкой лекарств первой необходимости, продовольствия, но 10 марта будет попытка доставить "гуманитарку"
Об этом заявил мэр Энергодара Дмитрий Орлов .
"В Энергодаре из-за фактической блокады города остаются проблемы с горючим, поставкой продуктов питания и лекарством первой необходимости. Но сегодня будет вторая попытка доставки гуманитарного груза в Энергодар", - написал он.
Мэр выразил надежду, что благодаря ей удастся получить инсулин, часть других лекарств, дрожжи и некоторые продукты.
Он также добавил, что из Запорожья в Энергодар нельзя ехать теми же автобусами, которые 9 марта доставили эвакуированных украинцев. Перевозки людей регулируют на уровне Украины и РФ в пределах "зеленых" коридоров. Сейчас речь идет о гуманитарном коридоре.
Кроме того, Дмитрий Орлов призвал тех, кто нуждается в специфических жизненно важных лекарствах, оставлять оставляйте заявки в государственной аптеке номер 5 на ул.Будедников.
"Будем искать и доставлять по возможности при открытии очередного гуманитарного коридора и наличия на складах", - пояснил мэр Энергодара.
- Напомним, 9 марта началась эвакуация населения из Энергодара в Запорожье.
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