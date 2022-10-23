В Энергодаре прилетело по гостинице, которую используют оккупанты

Об этом сообщил городской глава Энергодара Дмитрий Орлов в своем телеграмме.

По его словам, в настоящее время гостиница повреждена. Он также отметил, что неизвестно, есть ли пострадавшие, однако заведение использовали для своих нужд коллаборанты и оккупанты.

Ранее стало известно, что российские захватчики начали вывозить имущество из временно захваченного Энергодара.

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