В Энергодаре прилетело по гостинице, которую используют оккупанты
В воскресенье, 23 октября, во временно оккупированном Энергодаре прилетело по гостинице "Алиса", которую используют оккупанты и коллаборанты
Об этом сообщил городской глава Энергодара Дмитрий Орлов в своем телеграмме.
По его словам, в настоящее время гостиница повреждена. Он также отметил, что неизвестно, есть ли пострадавшие, однако заведение использовали для своих нужд коллаборанты и оккупанты.
- Ранее стало известно, что российские захватчики начали вывозить имущество из временно захваченного Энергодара.
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