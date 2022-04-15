В Энергодаре предпринимателей заставляют платить налоги оккупантам, – Денисова

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.



Оккупанты заставляют энергодарских бизнесменов проходить новую регистрацию. В частности, 15 апреля предпринимателей "пригласили" в городской совет для обсуждения новых правил регистрации бизнеса по оккупационным правилам и "налогообложению". Людям на блокпостах также раздают открытки, объявляющие о создании "органа местного самоуправления".



"На блокпостах на выезде из Энергодара оккупанты раздают листовки с призывом повиноваться рашистам: "Возвращения к прежнему неонацистскому режиму не будет. Россия пришла в ваш регион навсегда и никуда не уйдет". В листовке пишут, что в Энергодаре "сформирован орган местного самоуправления" и теперь, чтобы заниматься торговлей, нужно платить налоги оккупантам и договариваться с самопровозглашенным главой администрации города Шевчиком", - рассказывает Денисова.



Она отмечает, что такими действиями оккупанты нарушают право собственности, гарантированное статьей 33 Женевской конвенции 1949 года о защите гражданского населения во время войны. Следовательно, уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения в Украину с призывом учесть эти факты.

7 апреля стало известно, что во временно захваченном оккупантами Энергодаре Запорожской области российские военные начали утверждать новую фейковую "власть" коллаборантов.

Также там оккупанты создали радиостанцию "Радио России" и распространяют пропаганду.